В Кедровке выбрали самых сказочных Снегурочек

В ДК «Содружество» состоялся финал конкурса «Снегурочка года-2020» среди юных жительниц ж.р. Кедровка, Промышлённовский.



Новогодний конкурс проводится в четвёртый раз. В этом году в нём приняли участие двадцать девочек 5 - 14 лет. Они представили видеоклипы с песнями, танцами, игровыми программами. Для 4 финалисток во Дворце культуры устроили дефиле и праздничную викторину, а в завершение юным сказочным леди присвоили титулы: «Самая обаятельная», «Самая артистичная», «Самая весёлая», «Самая сказочная» и вручили дипломы, подарки.