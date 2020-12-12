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В Кедровке выбрали самых сказочных Снегурочек

В ДК «Содружество» состоялся финал конкурса «Снегурочка года-2020» среди юных жительниц ж.р. Кедровка, Промышлённовский.

Новогодний конкурс проводится в четвёртый раз. В этом году в нём приняли участие двадцать девочек 5 - 14 лет. Они представили видеоклипы с песнями, танцами, игровыми программами. Для 4 финалисток во Дворце культуры устроили дефиле и праздничную викторину, а в завершение юным сказочным леди присвоили титулы: «Самая обаятельная», «Самая артистичная», «Самая весёлая», «Самая сказочная» и  вручили дипломы, подарки.

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kuzbassnews.ru
12/12/2020
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Новости Кузбасса

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