В Кемерове активисты очистили часть берега вдоль Искитимки

Одним большим добрым делом решили завершить рабочую неделю сотрудники территориального управления Заводского района и активисты ПАО «Кокс». Десант неравнодушных кемеровчан высадился на берегу реки Искитимка в районе моста на улице Сибиряков-Гвардейцев. Субботник проходил в рамках всероссийской акции «Вода России».



С 2020 года ПАО «Кокс» взяла под шефство территорию реки Искитимки. Теперь специалисты будут регулярно проводить уборку её берегов. Помимо ручного труда активисты задействовали и спецтехнику, на которой вывезли весь собранный мусор.



Активисты предприятия ежегодно принимают участие в акциях «Вода России» и «Чистые берега». В начале июня они уже очистили русло ручья Суховского, сегодня убрали территорию вдоль Искитимки от ул. Сибиряков-Гвардейцев до пр. Ленина. В этом году планируется проведение еще нескольких экологических акций. Фото: пресс-служба администрации Кемерово