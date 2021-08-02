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В Кемерове активисты очистили часть берега вдоль Искитимки

Одним большим добрым делом решили завершить рабочую неделю сотрудники территориального управления Заводского района и активисты ПАО «Кокс». Десант неравнодушных кемеровчан высадился на берегу реки Искитимка в районе моста на улице Сибиряков-Гвардейцев. Субботник проходил в рамках всероссийской акции «Вода России».

С 2020 года ПАО «Кокс» взяла под шефство территорию реки Искитимки. Теперь специалисты будут регулярно проводить уборку её берегов. Помимо ручного труда активисты задействовали и спецтехнику, на которой вывезли весь собранный мусор.

Активисты предприятия ежегодно принимают участие в акциях «Вода России» и «Чистые берега». В начале июня они уже очистили русло ручья Суховского, сегодня убрали территорию вдоль Искитимки от ул. Сибиряков-Гвардейцев до пр. Ленина. В этом году планируется проведение еще нескольких экологических акций.  Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
02/08/2021
Общество
Экология
Топ
Кемерово

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