В Кемерове бдительный горожанин помог полиции задержать наркоторговца

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Накануне в рамках областной профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на телефон горячей линии 8-(3842)-58-00-58 позвонил житель Центрального района Кемерова. Он сообщил, что неизвестный мужчина прячет что-то вблизи домов и делает на телефон снимки этих мест.
Полицейские задержали с поличным 23-летнего мужчину у которого бнаружили и изъяли 140 подготовленных к реализации свертков с наркотическим веществом. По результатам проведенной экспертизы установлено, что это синтетический наркотик «соль» общей массой около 80 граммов.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
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