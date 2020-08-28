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В Кемерове бойцы Росгвардии с поличным задержали похитителя телефонного кабеля

    Ранним утром в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал о повреждении телефонного кабеля по улице Волгоградская. Через несколько минут группа задержания прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств.

    На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, под верхней одежды которого находился моток оборванного кабеля. Задержанным оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 29-летний кузбассовец. По предварительной информации, злоумышленник оборвал телефонный кабель, ведущий в многоквартирный дом, с целью его сбыта в пункте приема цветных металлов.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника правоохранителям.

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kuzbassnews.ru
28/08/2020
Происшествия
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