В Кемерове бойцы Росгвардии с поличным задержали похитителя телефонного кабеля

Ранним утром в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал о повреждении телефонного кабеля по улице Волгоградская. Через несколько минут группа задержания прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств.

На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, под верхней одежды которого находился моток оборванного кабеля. Задержанным оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 29-летний кузбассовец. По предварительной информации, злоумышленник оборвал телефонный кабель, ведущий в многоквартирный дом, с целью его сбыта в пункте приема цветных металлов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника правоохранителям.