В Кемерово бойцы Росгвардии с поличным задержали злоумышленника, который пытался проникнуть на охраняемый объект

Вечером в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога», поступивший из магазина на улице Инициативная. На объекте сработала охранная сигнализация.

На месте происшествия бойцы заметили неизвестного, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. В ходе непродолжительного преследования стражи порядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Мариинска с признаками алкогольного опьянения.

При наружном осмотре охраняемого объекта бойцы обнаружили разбитое стекло. Предварительно установлено, что задержанный попытался проникнуть внутрь торговой организации, разбив разводным ключом оконный стеклопакет. От удара произошло срабатывание охранной сигнализации.

Росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.