Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

Вечером в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из павильона быстрого питания на улице Радищего. Через две минуты на указанный адрес прибыла группа задержания.

Внутри охраняемого объекта стражей правопорядка встретила кассир. Женщина указала на неизвестного молодого человека, пояснив, что он затеял драку с посетителем кафе. Дебошир вел себя вызывающе, в адрес клиентов выражался нецензурной бранью.

Бойцы Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка для выяснения обстоятельств. Им оказался 22-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности бойцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали разыскиваемого кемеровчанина правоохранителям.

Общество
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/11/2019
Общество
Происшествия
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке на СТО из-за курения сгорели три машины и квадроцикл
Площадь пожара составила 84 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стала...
Новокузнечанин не уберёг отцовскую машину от приставов
Автомобиль был арестован и изъят. Сын созвонился с отцом, и сам должник, чтобы избежать передачи...
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и...
В Новокузнецке водитель иномарки припарковался на месте для инвалидов
Водитель иномарки припарковался на месте для инвалидов. Один из очевидцев заметил нарушение, снял и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus