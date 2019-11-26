В Кемерово бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

Вечером в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из павильона быстрого питания на улице Радищего. Через две минуты на указанный адрес прибыла группа задержания.

Внутри охраняемого объекта стражей правопорядка встретила кассир. Женщина указала на неизвестного молодого человека, пояснив, что он затеял драку с посетителем кафе. Дебошир вел себя вызывающе, в адрес клиентов выражался нецензурной бранью.

Бойцы Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка для выяснения обстоятельств. Им оказался 22-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности бойцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали разыскиваемого кемеровчанина правоохранителям.