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В Кемерово бойцы Росгвардии заняли призовые месте на межведомственных соревнованиях по стрельбе

В Кемерово прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Мероприятие организаторы посвятили предстоящему Дню работника органов безопасности РФ. В соревновании приняли участие пятьдесят лучших стрелков из различных силовых ведомств региона. 

Спортсменам предстояло набрать максимальное количество баллов десятью выстрелами по неподвижной мишени с дистанции 25 метров. По результатам стрельб бойцы кемеровского СОБР «Символ» заняли второе и третье место, уступив с минимальным преимуществом коллегам из МВД. Примечательно, что бронза соревнования досталась единственной представительнице слабого пола – сотруднице специального отряда быстрого реагирования майору Елене Новоренских. 

Победителям организаторы вручили грамоты и медали межведомственных соревнований.

Общество
Спорт
kuzbassnews.ru
19/12/2019
Общество
Спорт
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