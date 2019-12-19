В Кемерово бойцы Росгвардии заняли призовые месте на межведомственных соревнованиях по стрельбе
В Кемерово прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Мероприятие организаторы посвятили предстоящему Дню работника органов безопасности РФ. В соревновании приняли участие пятьдесят лучших стрелков из различных силовых ведомств региона.
Спортсменам предстояло набрать максимальное количество баллов десятью выстрелами по неподвижной мишени с дистанции 25 метров. По результатам стрельб бойцы кемеровского СОБР «Символ» заняли второе и третье место, уступив с минимальным преимуществом коллегам из МВД. Примечательно, что бронза соревнования досталась единственной представительнице слабого пола – сотруднице специального отряда быстрого реагирования майору Елене Новоренских.
Победителям организаторы вручили грамоты и медали межведомственных соревнований.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Департамент социальной защиты населения призывает быть бдительными и не соглашаться на предложения...
|
Департамент социальной защиты населения призывает быть бдительными и не соглашаться на предложения...
|
В этом году откроется 17 елочных базаров во всех районах города, за исключением Заводского. По...
|
Завтра мобильные пункты УФССП будут расположены в торговых центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ и...