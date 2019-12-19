В Кемерово бойцы Росгвардии заняли призовые месте на межведомственных соревнованиях по стрельбе

Кузбассовцев предупредили о мошенниках — ремонтниках Департамент социальной защиты населения призывает быть бдительными и не соглашаться на предложения...

Кузбассовцев предупредили о мошенниках — ремонтниках Департамент социальной защиты населения призывает быть бдительными и не соглашаться на предложения...

В Новокузнецке открылись новогодние ёлочные базары В этом году откроется 17 елочных базаров во всех районах города, за исключением Заводского. По...