В Кемерово бойцы СОБР стали победителями соревнований по комплексным единоборствам

В Кемерово прошел I чемпионат по комплексным единоборствам Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В состязаниях приняли участие 38 спортсменов из ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны регионального силового ведомства. Судейство турнира обеспечили рефери Федерации комплексных единоборств Кемеровской области. Соревнования проводились в личном зачете среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях, а также в командном первенствах.
Каждому спортсмену предстояло выстоять два поединка с противником по правилам рукопашного боя и борьбы. По итогам ожесточенных схваток победу одержала команда СОБР, второе место заняли сотрудники вневедомственной охраны. Бронзу завоевали бойцы новокузнецкого ОМОН.
Победители соревнований получили медали и почетные грамоты турниры.
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