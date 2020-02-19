В Кемерово бойцы СОБР стали победителями соревнований по комплексным единоборствам

В Кемерово прошел I чемпионат по комплексным единоборствам Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В состязаниях приняли участие 38 спортсменов из ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны регионального силового ведомства. Судейство турнира обеспечили рефери Федерации комплексных единоборств Кемеровской области. Соревнования проводились в личном зачете среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях, а также в командном первенствах.

Каждому спортсмену предстояло выстоять два поединка с противником по правилам рукопашного боя и борьбы. По итогам ожесточенных схваток победу одержала команда СОБР, второе место заняли сотрудники вневедомственной охраны. Бронзу завоевали бойцы новокузнецкого ОМОН.

Победители соревнований получили медали и почетные грамоты турниры.