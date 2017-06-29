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В Кемерове бойцы студенческих отрядов играют во дворах с детьми

С июня в Кемерове на 20 городских дворовых площадках бойцы отрядов Кемеровского центра молодёжных инициатив реализуют проект «Выходи играть во двор» – на дворовой территории по пр. Комсомольский 39А состоялась игровая программа «ЭкоМИР».

Волонтёры центра молодёжных инициатив собрали на игровой площадке во дворе дома №39А 20 юных кемерочан и сыграли с ними в подвижные игры: пионербол, «Из круга вышибала», организовали весёлые командные эстафеты и рассказали о здоровом образе жизни, пользе нахождения на свежем воздухе.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/06/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса
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