В Кемерове будет перекрыто движение автотранспорта на участке Октябрьского проспекта

В связи со строительством подземных коммуникаций с 20.00 часов 4 мая до 6.00 часов 7 мая будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Октябрьскому на участке от ул. Тухачевского до Центрального проезда. Движение будет возможно по ул. Тухачевского, ул. Терешковой, пр. Ленина и через Центральный проезд. Для снижения длительности транспортных заторов в районе места проведения работ специалисты ЦОДД внесут изменения в режимы работы светофоров.

На время работ на инженерных сетях на Октябрьском проспекте изменения коснутся и расписания пассажирского транспорта. Его движение будет организовано следующим образом.

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