В Кемерове для учеников класса Росгвардии прошли первые военно-учебные сборы

В Кемерове военнослужащие и сотрудники отряда специального назначения «Кузбасс», СОБРа, ОМОНа провели для городских школьников первые военно-учебные сборы.

В течении нескольких дней подростки изучали основы военного ремесла. Спецназовцы обучали юнармейцев строевой, тактической и физической подготовке. Кроме этого, инструкторы вместе с детьми отправились в городской парк, где юнгвардейцы узнали об искусстве маскировки. Для закрепления полученных навыков был проведён соответствующий конкурс. Победителем стал тот, кто лучше других сумел себя замаскировать.

Для семиклассников показавших высокие результаты в учебе спецназовцы провели занятие по основам высотно-штурмового альпинизма, который применяется в служебно-боевой деятельности. Спецназовцы познакомили школьников с альпинистским снаряжением, провели мастер-класс по вязке узлов. По завершению занятия каждый из учеников смог самостоятельно выполнить спуск с высоты второго этажа, преодолев оконный проем. Наставники уверены, что подобная тренировка будет полезна не только для будущих военных, но и спасателей.

По итогам сборов школьники лучше узнали о задачах различных спецподразделений Росгвардии. Полученные навыки помогут им в выборе будущей профессии.