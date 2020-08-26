В Кемерове для учеников класса Росгвардии прошли первые военно-учебные сборы

В Кемерове военнослужащие и сотрудники отряда специального назначения «Кузбасс», СОБРа, ОМОНа провели для городских школьников первые военно-учебные сборы.
В течении нескольких дней подростки изучали основы военного ремесла. Спецназовцы обучали юнармейцев строевой, тактической и физической подготовке. Кроме этого, инструкторы вместе с детьми отправились в городской парк, где юнгвардейцы узнали об искусстве маскировки. Для закрепления полученных навыков был проведён соответствующий конкурс. Победителем стал тот, кто лучше других сумел себя замаскировать.
Для семиклассников показавших высокие результаты в учебе спецназовцы провели занятие по основам высотно-штурмового альпинизма, который применяется в служебно-боевой деятельности. Спецназовцы познакомили школьников с альпинистским снаряжением, провели мастер-класс по вязке узлов. По завершению занятия каждый из учеников смог самостоятельно выполнить спуск с высоты второго этажа, преодолев оконный проем. Наставники уверены, что подобная тренировка будет полезна не только для будущих военных, но и спасателей.
По итогам сборов школьники лучше узнали о задачах различных спецподразделений Росгвардии. Полученные навыки помогут им в выборе будущей профессии.
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