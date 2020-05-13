В Кемерово дружинники помогли росгвардейцам разыскать подозреваемого в краже

В вечернее время в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что из подъезда жилого дома неизвестный похитил велосипед. Стражи правопорядка установили приметы похищенного имущества и приступили к поискам.

В ходе патрулирования на Осеннем бульваре росгвардейцы обнаружили представителей народной дружины, которые удерживали неизвестного гражданина с велосипедом. Стражи правопорядка выяснили, что к общественникам обратилась 35-летняя потерпевшая, которая после возращения домой обнаружила пропажу своего транспортного средства. Представители дружины предложили потерпевшей помощь и вместе с ней отправились на поиски. Спустя время им удалось обнаружить и остановить веловора.

В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что похитителем является ранее судимый за кражи 50-летний местный житель. Кроме этого, мужчина подозревается в аналогичной краже, совершенной ранее.

Экипаж Росгвардии выразил благодарность бдительным дружинникам, после чего передал задержанного правоохранителям.