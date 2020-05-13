Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово дружинники помогли росгвардейцам разыскать подозреваемого в краже

    В вечернее время в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что из подъезда жилого дома неизвестный похитил велосипед. Стражи правопорядка установили приметы похищенного имущества и приступили к поискам.

    В ходе патрулирования на Осеннем бульваре росгвардейцы обнаружили представителей народной дружины, которые удерживали неизвестного гражданина с велосипедом. Стражи правопорядка выяснили, что к общественникам обратилась 35-летняя потерпевшая, которая после возращения домой обнаружила пропажу своего транспортного средства. Представители дружины предложили потерпевшей помощь и вместе с ней отправились на поиски. Спустя время им удалось обнаружить и остановить веловора.

    В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что похитителем является ранее судимый за кражи 50-летний местный житель. Кроме этого, мужчина подозревается в аналогичной краже, совершенной ранее.

    Экипаж Росгвардии выразил благодарность бдительным дружинникам, после чего передал задержанного правоохранителям.   

Общество
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/05/2020
Общество
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе планируют увеличить объём строительства более чем на 50%
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поставил задачу ускорить строительство жилья в регионе, чтобы...
В детских поликлиниках Кузбасса возобновили плановую иммунизацию
В поликлиниках региона возобновляется плановая иммунизация детей.
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая...
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus