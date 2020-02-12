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В Кемерово экипаж Росгвардии по горячим следам задержал похитителей спортивных костюмов

 

    В Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на городской рынок. На месте происшествия стражи правопорядка задержали молодого человека, который убегал от охранника торговой организации. Выяснилось, что задержанным является один подозреваемых в краже спортивной одежды. Его приятель скрылся в противоположном направлении.

    В ходе поисков около рынка бойцы задержали второго молодого, который был одет в похищенный спортивный костюм. Подозреваемыми оказались восемнадцатилетние местные жители, один из которых был ранее судимым за грабеж.

    По предварительной информации, злоумышленники во время примерки спортивных костюмов сообщили продавцу, что для оплаты товара им требуется обналичить денежные средства в банкомате. После чего молодые люди попытались скрыться вместе с вещами. Работница торговой точки сообщила о случившемся охранникам, которые нажали тревожную кнопку.  

    Для дальнейшего разбирательства задержанных бойцы Росгвардии передали правоохранителям.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/02/2020
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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