В Кемерове этим летом уже отремонтировали 41 двор

Подошёл к концу капитальный ремонт еще нескольких дворовых территорий Кемерово по адресам: ул. 1-ая Линия, 4; ул. Пролетарская, 26; пр. Московский, 41; пр. Московский, 45; пр. Московский, 45Б; ул. Инициативная, 9; пр. Октябрьский 13.
Сейчас работы продолжаются на 30 объектах: преображаются дворы в Ленинском, Центральном, Кировском, Рудничном, Заводском, ж.р. Ягуновский.
Гарантийный срок на всех отремонтированных объектах составляет 5 лет.
Ремонт дворовых территорий проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 86 дворов.
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