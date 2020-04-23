В Кемерово именитый спортсмен из Росгвардии провел для школьников онлайн-зарядку

В областном центре в рамках проекта #ПокаВыДома чемпион Европы по смешанным боевым искусствам из Росгвардии старший лейтенант Илья Щеглов провел онлайн-тренировку для кемеровских школьников.

Для ребят Илья подготовил комплекс физических упражнений для утренней зарядки в домашних условиях. В программу именитого спортсмена вошли приемы из единоборств, которые ежедневно практикует офицер в своих тренировках. Начать тренироваться по программе чемпиона Европы по ММА может любой желающий без предварительной подготовки.

По окончании зарядки офицер Росгвардии напомнил школьникам о важности соблюдения режима самоизоляции и призвал вести здоровый образ жизни.