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В Кемерово именитый спортсмен из Росгвардии провел для школьников онлайн-зарядку

    В областном центре в рамках проекта #ПокаВыДома чемпион Европы по смешанным боевым искусствам из Росгвардии старший лейтенант Илья Щеглов провел онлайн-тренировку для кемеровских школьников.

    Для ребят Илья подготовил комплекс физических упражнений для утренней зарядки в домашних условиях. В программу именитого спортсмена вошли приемы из единоборств, которые ежедневно практикует офицер в своих тренировках. Начать тренироваться по программе чемпиона Европы по ММА может любой желающий без предварительной подготовки.

    По окончании зарядки офицер Росгвардии напомнил школьникам о важности соблюдения режима самоизоляции и призвал вести здоровый образ жизни.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/04/2020
Спорт
Кемерово
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Новости Кузбасса

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