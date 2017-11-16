В Кемерове изменится режим работы двух светофоров

17 ноября в Кемерово изменят работу светофорных объектов, настроив фазу «промтакт». При этой фазе запрещается движение для автомобилей и пешеходов, чтобы оставшиеся на перекрёстке успели завершить манёвр.
Изменения коснутся следующих светофоров:
- на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменская до 4 секунд будет увеличен промтакт;
- у дома №75 на проспекте Ленина (остановка «Фабричная») инженеры настроят промтакт в 2 секунды.
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