В Кемерове изменится режим работы двух светофоров

17 ноября в Кемерово изменят работу светофорных объектов, настроив фазу «промтакт». При этой фазе запрещается движение для автомобилей и пешеходов, чтобы оставшиеся на перекрёстке успели завершить манёвр.

Изменения коснутся следующих светофоров:

- на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменская до 4 секунд будет увеличен промтакт;

- у дома №75 на проспекте Ленина (остановка «Фабричная») инженеры настроят промтакт в 2 секунды.