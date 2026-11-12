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В Кемерове кафе «Жарь мясо» получило предостережение Россельхознадзора из-за отсутствия прослеживаемости продукции

22 октября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере общественного питания в Кемерове.

Основанием стало отсутствие в ФГИС «ВетИС» подтверждённой площадки по месту работы кафе.

 В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что владелец кафе «Жарь мясо» осуществляет приготовление готовой пищевой продукции, в состав которой входит продукция животного происхождения — мясо говядины, курицы, свинины, баранины. При этом в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» кафе «Жарь мясо» не имеет зарегистрированной площадки.

В результате ветеринарные сопроводительные документы на поступающую подконтрольную продукцию животного происхождения не оформляются, прослеживаемость товаров отсутствует. Сырьё для приготовления блюд в кафе поступает без ВСД, что не позволяет установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза и соблюдаются ли сроки годности.

 

Фото: Россельхознадзор

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2026
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