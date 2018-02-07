Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове мужчина лишился 324 000 рублей, которые хотел прогулять на праздники

31 декабря житель Мариинска приехал в Кемерово, чтобы встретить Новый год.

Мужчина арендовал квартиру, накрыл стол и на улице познакомился 35-летней женщиной, которую пригласил в гости. После застолья он уснул, а утром обнаружил, что гостья ушла, а вместе с ней из жилища пропали 324 тысячи рублей - все деньги, которые потерпевший планировал потратить на празднование.

Полицейские задержали подозреваемую, в ее квартире, за шкафом был обнаружен сверток с похищенными деньгами.

Происшествия
Кемерово
Мариинск
kuzbassnews.ru
07/02/2018
Происшествия
Кемерово
Мариинск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанин, сдав телефон в ломбард, заявил о его краже в полицию
Житель Кемерово сдал свой дорогой сотовый телефон в ломбард и заявил о краже сотрудниками полиции.
Кемеровчане обвинили мужчину в педофилии и требовали 400 000 рублей
В городе Кемерово осудили трех местных жителей. Об этом сообщили местные средства массовой...
В Юрге судебные приставы арестовали стоматологическое кресло
В Юрге судебные приставы наложили арест на стоматологическое кресло одной из местных клиник.
Кузбасс: частный микроавтобус Toyota горел на трассе в Березовском
Во вторник, 6 февраля вечером, частный микроавтобус марки Toyota горел на авторассе в кузбасском...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus