В Кемерове мужчина лишился 324 000 рублей, которые хотел прогулять на праздники

31 декабря житель Мариинска приехал в Кемерово, чтобы встретить Новый год.

Мужчина арендовал квартиру, накрыл стол и на улице познакомился 35-летней женщиной, которую пригласил в гости. После застолья он уснул, а утром обнаружил, что гостья ушла, а вместе с ней из жилища пропали 324 тысячи рублей - все деньги, которые потерпевший планировал потратить на празднование.

Полицейские задержали подозреваемую, в ее квартире, за шкафом был обнаружен сверток с похищенными деньгами.