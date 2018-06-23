В Кемерове на акцию "Свеча памяти" вышли десятки кузбассовцев

В Кемерове в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, прошёл региональный этап Всероссийской акции «Свеча памяти». В ней приняло участие большое количество горожан, которые собрались у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне.

Перед началом акции священнослужитель совершил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. В память о них участники акции по традиции зажгли свечи и лампады.

В акции вместе с горожанами приняли участия бойцы СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, сотрудники авиационного отряда специального назначения и инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.