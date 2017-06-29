В Кемерове на проспекте Ленина отремонтируют 3,6 км технических тротуаров

Подрядные бригады на протяжении двух недель ремонтируют главную магистраль Кемерово, связывающую три района областной столицы. В рамках работ по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» проведено профилирование дорожного полотна на участке от улицы Соборная до улицы Тухачевского, в настоящее время ведётся укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

В комплекс работ по федеральному проекту не входит восстановление технического тротуара, поэтому глава города Илья Середюк принял решение о его ремонте – это позволит обезопасить проход пешеходов, обеспечит качественную уборку дорог, защитит придорожные газоны от реагентов. Ремонт технического тротуара будет выполнен на отрезке от ул. Соборная до ул. Терешковой по чётной и нечётной сторонам пр. Ленина. Протяжённость участка ремонта составляет 3,6 км. В планах – устройство щебёночного основания, замена асфальтного покрытия технического тротуара и установка поребрика.