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В Кемерове на улице Рукавишникова завершены ремонтные работы

Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ул. Рукавишникова от ул. Красноармейская до ул. Сарыгина протяжённостью 1,23 км. Здесь отремонтирована проезжая часть, уложен новый асфальт на съездах и устроены тротуары по обеим сторонам, восстановлены газоны. В рамках ремонта выполнены тротуарные подходы к пешеходным переходам, для инвалидов по зрению на пешеходных переходах уложена тактильная плитка.  

На ул. Шахтёрская завершено устройство верхнего слоя асфальтобетона по основному ходу. На нечётной стороне специалисты занимаются ремонтом и переустройством заездных карманов общественного транспорта. Также планируется сделать подходы к площадке от тротуара и пешеходный подход для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этой же улице будет обновлен пешеходный тротуар по нечётной стороне. 

На ул. Александрова дорожники демонтируют старый асфальт с тротуарной части. На участке от ул. Инициативная до ул. Рекордная планируется ремонт тротуара по обеим сторонам, он будет выполнен из асфальтобетона.  

На сегодняшний день в Кемерове по дорожному нацпроекту полностью завершён ремонт дорожного покрытия на 2 объектах (шоссе Леонова, ул. Рукавишникова), ещё на 9 ремонт в завершающей стадии, 6 объектов в работе, сообщает пресс-служба администрации Кемерово.

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kuzbassnews.ru
18/07/2021
Общество
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