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В Кемерове на улице Юрия Двужильного волонтёры высадили 130 молодых деревьев

Студенты-волонтёры кемеровского РЭУ им. Г.В. Плеханова продолжают проект «Эко-десант». Совместно с сотрудниками территориального управления Заводского района они высадили в сквере на улице Ю. Двужильного 30 яблонь и 100 рябин.

Год назад студенты стали инициаторами реализации проекта «Эко-десант». Молодые люди занимаются благоустройством дворовых территорий столицы Кузбасса. Проект поддержали федеральное агентство Росмолодёжь, а также городская администрация.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
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