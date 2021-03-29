Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове наградили победителей конкурса «Дитя Росгвардии»

    В Кемерове в преддверии 210-годовщины войск правопорядка и 5-летия Росгвардии подвели итоги областного творческого конкурса «Дитя Росгвардии». В нем приняли участие дети сотрудников и военнослужащих из подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

    Дети и подростки подготовили видеоролики о своих талантах в творчестве, спорте и оригинальном жанре. Кроме этого, юные художники подготовили рисунки о деятельности силового ведомства.

   В результате жюри отобрали лучшие творческие работы, которые были представлены на выставке в территориальном органе войск правопорядка.

   Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил награды отличившимся ребятам, а также их родителям, которые поддерживают таланты своих детей.

Культура
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Культура
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Божьи коровки проснулись в Кузбассе из-за потепления
Жуков обнаружили на улицах Новокузнецкого района. Снимок местной жительницы опубликовал портал...
От -11 до +11 градусов ожидается в Кузбассе в последний понедельник марта
В ночь на понедельник, 29 марта, синоптики обещают от -1 до -6 градусов, при этом местами столбики...
Более 100 тысяч жителей Кузбасса прошли вакцинацию от коронавируса
Прошли вакцинацию от коронавируса более 100 тысяч жителей Кузбасса. Привиться от COVID-19 могут все...
Двое человек погибли на пожаре в Кузбассе
В Мариинском районе на пожаре погибли два человека, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса»....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus