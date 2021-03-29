В Кемерове наградили победителей конкурса «Дитя Росгвардии»

В Кемерове в преддверии 210-годовщины войск правопорядка и 5-летия Росгвардии подвели итоги областного творческого конкурса «Дитя Росгвардии». В нем приняли участие дети сотрудников и военнослужащих из подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Дети и подростки подготовили видеоролики о своих талантах в творчестве, спорте и оригинальном жанре. Кроме этого, юные художники подготовили рисунки о деятельности силового ведомства.

В результате жюри отобрали лучшие творческие работы, которые были представлены на выставке в территориальном органе войск правопорядка.

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил награды отличившимся ребятам, а также их родителям, которые поддерживают таланты своих детей.