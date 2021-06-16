В Кемерове офицер Росгвардии провел для школьников «чемпионскую тренировку»

В областном центре в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» мастер спорта по смешанным единоборствам, Чемпион Европы старший лейтенант Илья Щеглов провел для кемеровских школьников «чемпионскую тренировку». Вместе с офицером войск правопорядка занятие провела серебряная призёрка Чемпионата Мира по тайскому боксу, Чемпионка России по смешанным единоборствам Вера Буга.

Познакомившись с воспитанниками молодежного движения «Гвардейская смена», чемпионы провели для детей разминку, после чего отправились в борцовский зал для урока. Воспитанники Росгвардии занимаются в секции универсального боя, поэтому с большим интересом задавали вопросы именитым спортсменам.

Илья Щеглов и Вера Буга продемонстрировали юным бойцам технику выполнения своих лучших приемов. Ребята старательно повторяли за чемпионами и просили поделиться секретами своих побед.

«Люди не рождаются чемпионами, - рассказала мастер спорта международного класса Вера Буга, - только за счет своего труда и желания спортсмен добивается высот. Если победа дается потом и кровью, тем сильнее у тебя желание побеждать».

В завершении тренировки Илья и Вера устроили для ребят соревнование, кто дольше всех выполнит физическое упражнение «планка». Самым выносливым достались чемпионские призы.