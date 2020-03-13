В Кемерово офицер Росгвардии провел для школьников урок мужества

В Кемерово заместитель командира отдельного батальона полиции Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Андрей Григорьев встретился с учащимися подшефной школы №101.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне офицер войск правопорядка побеседовал с детьми о мужестве. В ходе диалога Андрей Григорьев расспрашивал ребят об известных им героях, а также привел примеры мужества сотрудников и военнослужащих Росгвардии при исполнении служебного долга. Кроме этого, школьники поделились с гостем историями из жизни своих прабабушек и прадедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В заключении Андрей Григорьев продемонстрировал детям образцы вооружения и экипировки вневедомственной охраны Росгвардии. Каждому школьнику представилась возможность сфотографироваться с оружием на память, а также задать интересующий вопрос стражу правопорядка.