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В Кемерово офицер Росгвардии провел для школьников урок мужества

    В Кемерово заместитель командира отдельного батальона полиции Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Андрей Григорьев встретился с учащимися подшефной школы №101.

    В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне офицер войск правопорядка побеседовал с детьми о мужестве. В ходе диалога Андрей Григорьев расспрашивал ребят об известных им героях, а также привел примеры мужества сотрудников и военнослужащих Росгвардии при исполнении служебного долга. Кроме этого, школьники поделились с гостем историями из жизни своих прабабушек и прадедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне.   

 

     В заключении Андрей Григорьев продемонстрировал детям образцы вооружения и экипировки вневедомственной охраны Росгвардии. Каждому школьнику представилась возможность сфотографироваться с оружием на память, а также задать интересующий вопрос стражу правопорядка.  

Образование
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Кемерово
kuzbassnews.ru
13/03/2020
Образование
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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