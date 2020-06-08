В Кемерово офицер Росгвардии рассказал про своего дедушку-партизана, погибшего на фронте

В Кемерово офицер Управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Михаил Соринский в рамках всероссийской акции «Автографы Победы» поделился историей об участнике Великой Отечественной войны из его семьи:

«Мой дед Алексей Михайлович Белов родился в 1908 году. До войны работал председателем сельского совета в Ленинградской области. В июне 1941 года был призван на фронт. Полк, в котором воевал дедушка, был разбит от превосходящих сил немцев. Вместе с оставшимися в живых однополчанами Алексей Михайлович добровольцем вступил в партизанский отряд. Во время ожесточенных боев 20 сентября 1941 года в районе города Колпина погиб. Похоронен в братской могиле».

Внук погибшего фронтовика признается, что знает о деде только из рассказов бабушки, которая была эвакуирована до начала блокады Ленинграда. В семье росгвардейца бережно хранят архивную справку, которая подтверждает, что их дед был добровольцем партизанского движения.