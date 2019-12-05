В Кемерове определили лучшего спортсмена-росгвардейца по зимнему служебному двоеборью

В областной столице прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области по зимнему служебному двоеборью. Для выбора сильнейшего представителя профессии со всего Кузбасса в областную столицу прибыли 20 спортсменов из ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны. Росгврадейцы соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и лыжным гонкам.

В личном зачета среди мужчин первое место занял боец кемеровского ОМОН старший сержант Алексей Ш. В соревнованиях у женщин лучшей стала сотрудница СОБР майор Елена Новоренских. В командном зачете победителями стали бойцы кемеровского СОБР.

Теперь победителей и призеров областного чемпионата ожидает участие на окружных соревнованиях по служебно-прикладному спорту.