В Кемерове определили лучшего спортсмена-росгвардейца по зимнему служебному двоеборью

В областной столице прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области по зимнему служебному двоеборью. Для выбора сильнейшего представителя профессии со всего Кузбасса в областную столицу прибыли 20 спортсменов из ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны. Росгврадейцы соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и лыжным гонкам.
В личном зачета среди мужчин первое место занял боец кемеровского ОМОН старший сержант Алексей Ш. В соревнованиях у женщин лучшей стала сотрудница СОБР майор Елена Новоренских. В командном зачете победителями стали бойцы кемеровского СОБР.
Теперь победителей и призеров областного чемпионата ожидает участие на окружных соревнованиях по служебно-прикладному спорту.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе 2 декабря введён режим «чёрного неба» второй степени опасности, который сохранится и 3...
|
В областном центре уже в 2020 году ожидается открытие нового торгового центра, который в настоящий...
|
По итогу игры сталевары проиграли со счётом 2:3, уступив сопернику одну шайбу.
|
Из-за начала строительных работ на Притомской Набережной областного центра изменилась схема...