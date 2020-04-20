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В Кемерово определили сильнейшего онлайн-шахматиста среди подшефных Росгвардии

    Кемеровские юнгвардейцы школы №74 и курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» следуют советам наставников из Росгвардии и не покидают дом без острой необходимости.

    В период самоизоляции ребята находят альтернативу прогулкам на улице и участвуют в онлайн-турнирах. Так, накануне школьники провели соревнования по шахматам в режиме видеоконференцсвязи. Для детей эта была отличная возможность провести совместное время, не выходя из дома.

    Победителям и участникам онлайн-турнира наставники из Росгвардии подготовят специальные призы.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/04/2020
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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