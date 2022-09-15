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В Кемерове определили сильнейших гиревиков из кузбасской Росгвардии

 В областном центре прошли соревнования по гиревому спорту среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. В нем приняли участие более 30 росгвардейцев со всего региона.

Спортсменам в четырех весовых категориях предстояло за 5 минут выполнить максимальное количество подъемов пары гирь по 24 килограмма. В ходе состязания старшим прапорщиком Виталием Ткачевым был установлен рекорд вневедомственной охраны Кузбасса. Старший группы задержания из Кемерова выполнил за установленное время 61 повторение.

 «Каждый из сотрудников вневедомственной охраны физически подготовлен и показал свои силы. Некоторые из них до службы в Росгвардии вообще не были связаны со спортом, но придя к нам, заинтересовались. Думаю, что любой желающий может устроиться в Росгвардию и проявить себя не только на службе, но и в спорте», - отметил старший прапорщик Виталий Ткачев.

 В результате ожесточенной борьбы первое командное место заняли сотрудники кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Вторыми стали росгвардейцы из Междуреченска. Тройку призеров замкнули новокузнецкие стражи правопорядка. Призеры и победители были награждены почетными грамотами.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/09/2022
Спорт
Кемерово
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