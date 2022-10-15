В Кемерове осужден мужчина, оскорбивший представителей власти

Рудничный районный суд г. Кемерово на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кемерова, который признан виновным в совершении трех преступлений: угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (2 преступления) и публичного оскорбления представителя власти при исполнении им должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что житель Кемерова, пенсионер, употребляя на протяжении нескольких дней до произошедшего алкогольные напитки, будучи недовольным своей жизнью, решил обозначить свою проблему перед средствами массовой информации. С этой целью, он взял канистру с бензином, вызвал пожарную службу и с угрозами совершить самосожжение выдвигал требования вызвать корреспондентов СМИ.

Прибывшие на место пожарно-спасательный отряд МЧС и экипаж ДПС, приняли попытки отговорить от совершения данного действия, однако гражданин, будучи недовольным правомерными действиями сотрудников, замахиваясь имеющимся при нем ножом в их сторону, высказывал слова угрозы причинения физического вреда этим ножом, публично нанося оскорбления в адрес должностных лиц.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, принес извинения должностным лицам.

В отношении подсудимого Рудничным районным судом города Кемерово вынесен обвинительный приговор, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, условно.

Приговор вступил в законную силу.

Фото предоставлено прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса