В Кемерове открылась творческая «Фестивальная улица»

В рамках I Всероссийского форума «Вектор детства» на площади у ледового дворца «Кузбасс» работает «Фестивальная улица». Это творческие площадки, на которых выступают лучшие детские коллективы со всей области, проходят мастер-классы, выставки и соревнования.



Так, в рамках проекта «Мир красоты – для каждого ребенка» учащиеся детских художественных школ создают коллективное керамическое панно «Мой родной край – Кузбасс». Это роспись пейзажных керамических фрагментов, заранее изготовленных на мастер-классах в детских художественных школах и прошедших обжиг в печи. Части соберут в единое рельефное панно, которое будет символизировать Кузбасс. Также для детей проходят мастер-классы росписи по стеклу «Летние фантазии» и керамических заготовок «Мой любимый город», ребята могут сделать аппликацию «Сказки лета».



Организована работа мобильной площадки «Активное детство с ГТО». В программе — детские спортивные состязания «Рекордсмен ГТО», акция «Зарядка с Талисманом», творческий конкурс «Я рисую ГТО», презентация альбома-раскраски «Спортивные приключения кота Кузбарсика», мастер-классы по правильной технике выполнения нормативов комплекса ГТО, прием нормативов комплекса в тестовом формате. Также пройдет мастер-класс по мини-футболу для детей с ОВЗ и здоровых детей.



На интерактивной выставке «Полезный автомобиль» школьники поближе знакомятся с разнообразием специального автотранспорта, работающего в Кузбассе, могут посидеть на месте водителя, покрутить руль, понажимать на кнопки и педали.



Также для всех желающих на «Фестивальной улице» работают активности: «Место чтения», арт-терапия «Выражение внутреннего мира с помощью цвета», мастер-класс по бумагопластике «Солнечный цветок», эстрадно-цирковая площадка «Калейдоскоп красок», «Правополушарное рисование или мир в цвете». В течение дня проходят выступления детских вокальных и танцевальных коллективов области.



Стать гостем «Фестивальной улицы» может любой желающий. Место проведения: Кемерово, площадь ледового дворца «Кузбасс», пр. Притомский, 12. Время работы площадки с 09:00 до 18:00 часов.