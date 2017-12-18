В Кемерове открыли новогодние снежные городки

Два снежных городка открылись в Ленинском районе Кемерово.

Один из них будет радовать кемеровчан во дворе дома номер 6А по ул. Ворошилова.

Второй снежный городок открылся во дворе дома 5Б по ул. Ворошилова.

В создании городков принимали участие инспекторы ЦРН, волонтеры, активисты и общественники.