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В Кемерове открыли новогодние снежные городки

Два снежных городка открылись в Ленинском районе Кемерово.

Один из них будет радовать кемеровчан во дворе дома номер 6А по ул. Ворошилова.

Второй снежный городок открылся во дворе дома 5Б по ул. Ворошилова.

В создании городков принимали участие инспекторы ЦРН, волонтеры, активисты и общественники.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/12/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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