В Кемерове открылись два новых скейт-парка

Вначале заработал скейт-парк в ж.р.Ягуновский, следом - еще одна уличная спортивная площадка на территории Комсомольского парка имени Веры Волошиной.



Скейт-парк в ж.р.Ягуновский состоит из нескольких элементов: специалисты установили здесь полутораметровый радиус, скейт-плазу, двухуровневую мини-рампу и мануал-бокс с рейлом. Новую зону для катания уже облюбовали местные ребятишки всех возрастов – активные виды спорта среди юных жителей района очень популярны. Совсем скоро в парке Победы появится еще и воркаут-зона, состоящая из столбов, перекладин, скамьи для пресса, шведской стенки, перекладины с канатом и с гимнастическими кольцами.



Скейт-парк в Ягуновском оценили и опытные спортсмены – на днях там побывал Кирилл Дикаев, кемеровчанин, более семи лет занимающийся самокатным спортом, организатор и судья различных соревнований. Он отметил удачное сочетание элементов в конструкции скейт-парка и выразил надежду, что, катаясь вместе, ребята смогут прогрессировать в выбранном виде спорта значительно быстрее.



В парке имени В.Волошиной неподалеку от спортивного комплекса «Арена» оборудовали скейт-парк с фанбоксом-пирамидой с боксом и рейлом, двухуровневой мини-рампой и кикером с барьером. Здесь же появился 36-метровый памп-трек.



Далее специалисты, осуществляющие монтаж уличных спортплощадок, переходят на следующий объект – в сквер Новорожденных мкр-на ФПК. Также в ближайшее время планируется установка воркаутов двух типов в сквере Молодоженов в Рудничном районе. Спортивный комплекс будет включать в себя столбы, перекладины, турники, брусья и шведские стенки.



Всего в областном центре в 2021 году будет установлено 15 площадок со спортивно-развлекательным и развивающим оборудованием (скейт-парки, памп-треки, воркаут-зоны) в выбранных при участии горожан 9 общественных территориях по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Первые три скейт-парка – в Кедровке, Лесной Поляне и Кировском районе – начали работу уже в середине июня.