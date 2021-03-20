В Кемерове открылся новый детский сад

Новое дошкольное учреждение – детский сад № 192 «Страна чудес» - расположено в Центральном районе по пр. Притомскому, 33.
Учреждение смогут посещать 258 ребят. Детский сад рассчитан на 12 групп, 3 из них - компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Объект построен в рамках нацпроекта «Демография», в его возведение вложено более 344 миллионов рублей.
20/03/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жители двухэтажного деревянного барака, построенного еще пленными немцами, пожаловались на условия...
|
Полное интеревью вы можете посмотреть пройдя по ссылке.
|
Следователи Кемеровской области завели уголовное дело после гибели горняка в забое шахты. Как...
|
Ночью температура опустится до -20 градусов, но днём поднимется до +5 градусов. Метель, хоть и без...