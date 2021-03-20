В Кемерове открылся новый детский сад

Жители барака в Полысаеве пожаловались на условия жизни Жители двухэтажного деревянного барака, построенного еще пленными немцами, пожаловались на условия...

Этой зимой в Новокузнецке выпало аномальное количество снега Полное интеревью вы можете посмотреть пройдя по ссылке.

В Кузбассе возбудили дело после гибели рабочего в забое шахты Следователи Кемеровской области завели уголовное дело после гибели горняка в забое шахты. Как...