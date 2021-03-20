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В Кемерове открылся новый детский сад

Новое дошкольное учреждение – детский сад № 192 «Страна чудес» - расположено в Центральном районе по пр. Притомскому, 33.

Учреждение смогут посещать 258 ребят. Детский сад рассчитан на 12 групп, 3 из них - компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Объект построен в рамках нацпроекта «Демография», в его возведение вложено более 344 миллионов рублей.

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kuzbassnews.ru
20/03/2021
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