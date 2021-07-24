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В Кемерове отремонтировали 51 двор

За последние дни был завершен ремонт во дворах по пр. Октябрьскому, 13, ул. У.Громовой, 5 и 12, ул. Инициативной 11 и 13, а также на ул. Коммунистической, 118. Управляющие компании совместно с жителями домов занимаются благоустройством и озеленением своих обновленных дворов.

В этом году специалистам осталось провести капитальный ремонт еще 35 дворов. 31 дворовая территория сейчас находится в работе – объекты расположены в Ленинском, Центральном, Кировском, Рудничном, Заводском, ж.р. Ягуновский. 7 дворов в настоящее время находится в высокой степени готовности: это объекты по адресам ул. Орджоникидзе,7; ул. Институтская, 2,4 и 6; ул. Сарыгина, 34а, ул. Терешковой, 2 и 4.
Ремонт дворовых территорий проводится в городе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта планируется капитально отремонтировать 86 дворов. Гарантийный срок на всех отремонтированных объектах составляет 5 лет.

Контроль над проводимыми ремонтными работами осуществляют специалисты технического отдела МБУ «Жилкомцентр», они следят за соблюдением технологических процессов, объёмами и видами проведённых работ. В отремонтированных дворах берутся образцы нового асфальтобетонного покрытия, которые затем исследуются в лаборатории на предмет соответствия нормативным требованиям.

После завершения ремонта производится приёмка выполненных работ комиссией, в которую входят специалисты строительного контроля, представители администрации города, собственников домов, территориальных управлений и управляющих компаний.

Чтобы стать участниками муниципальной программы, жители должны подать заявку с протоколом решения собственников дома. Кроме того, нужна проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Управляющие компании помогут провести собрания жителей и составить всю необходимую документацию. Собственники жилья оплачивают 5% от всей стоимости ремонтных работ, остальная сумма оплачивается из бюджета.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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