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В Кемерове по материалам «Мобильного патруля» оштрафовали нарушителя ПДД

Участник акции «Мобильный патруль» прислал в одноименный раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» видео нарушения ПДД, совершенного водителем автомобиля «БМВ». Он выполнил поворот с улицы Каменская на улицу Заузелкова по полосе встречного движения, чем создал помеху другим автомобилистам.

Сотрудники кемеровской ГИБДД провели проверку и установили водителя «БМВ». В отношении него полицейские составил протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Ему назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/03/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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