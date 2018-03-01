В Кемерове по материалам «Мобильного патруля» оштрафовали нарушителя ПДД

Участник акции «Мобильный патруль» прислал в одноименный раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» видео нарушения ПДД, совершенного водителем автомобиля «БМВ». Он выполнил поворот с улицы Каменская на улицу Заузелкова по полосе встречного движения, чем создал помеху другим автомобилистам.

Сотрудники кемеровской ГИБДД провели проверку и установили водителя «БМВ». В отношении него полицейские составил протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Ему назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.