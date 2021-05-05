В Кемерове по нацпроекту «Жильё и городская среда» начался ремонт дворовых территорий

В работе семь адресов: пр. Ленина, 55Б, пер. Мичурина,5, ул. Пролетарская, 26, пр. Шахтеров 53, пр. Ленинградский 47Б и 47В, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 312. Подрядные организации демонтировали асфальтобетонное покрытие, производят расширение проезжей части и устройство парковочных зон, а также приступили к установке бортового камня.
На трёх участках - ул. Ногинская, 8, пр. Шахтеров, 63, пр. Химиков, 24 - идут подготовительные работы.
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