В Кемерове подали первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала

Молодая кемеровчанка Екатерина Клёпова стала первой в своем городе и двенадцатой мамой в Кузбассе, решившей воспользоваться ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала (МСК). Накануне 8 Марта ее поздравили в Управлении ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе и торжественно вручили сертификат на МСК.

Екатерина узнала о выплате от родителей, которые посоветовали ей более подробно изучить эту тему. «Как только я прочитала информацию в интернете о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, я поняла, что было бы неплохо получать такую финансовую поддержку, деньги никогда не будут лишними, хочется дать ребёнку всё, в чём он нуждается», - делится мыслями Екатерина. Оставшуюся часть материнского капитала молодая мама планирует направить на улучшение жилищных условий.

Напомним, что с 1 января 2018 г. начала действовать новая мера поддержки семей: нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, полагается ежемесячная выплата в размере детского прожиточного минимума. В Кемеровской области эта сумма равна 9 857 рублям и выплачивается до достижения ребёнком 1,5 лет. Претендовать на выплату могут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен превышать 59 886 рублей в месяц. Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР.