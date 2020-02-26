В Кемерово подшефные Росгвардии поздравили ветерана ВОВ с 97-летием

В Кемерово учащиеся класса Росгвардии вместе с военным комиссаром Кемеровской области Германом Воробьевым посетили участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Сидорова. Гости пришли поздравить ветерана сразу с двумя праздниками. 24 февраля Алексею Васильевичу исполнилось 97 лет.
Подопечные Росгвардии вручили имениннику открытку, которую ребята изготовили своими руками. В благодарность ветеран напоил гостей чаем со сладостями.
В ходе чаепития Алексей Васильевич поделился с ребятами своими воспоминаниями о войне, показал ордена и медали. Юнгвардейцы узнали, что их земляк участвовал в одном из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Алексей Васильевич поведал, как в одном из боев ему пришлось сразиться в рукопашной схватке против четырех фашистов и остаться победителем.
Школьники пообещали обязательно навестить ветерана в канун 9 мая.
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