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В Кемерово подшефные Росгвардии поздравили ветерана ВОВ с 97-летием

    В Кемерово учащиеся класса Росгвардии вместе с военным комиссаром Кемеровской области Германом Воробьевым посетили участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Сидорова. Гости пришли поздравить ветерана сразу с двумя праздниками. 24 февраля Алексею Васильевичу исполнилось 97 лет.

    Подопечные Росгвардии вручили имениннику открытку, которую ребята изготовили своими руками. В благодарность ветеран  напоил гостей чаем со сладостями.

  В ходе  чаепития Алексей Васильевич поделился с ребятами своими воспоминаниями о войне, показал ордена и медали. Юнгвардейцы узнали, что их земляк участвовал в одном из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Алексей Васильевич поведал, как в одном из боев ему пришлось сразиться в рукопашной схватке против четырех фашистов и остаться победителем.

    Школьники пообещали обязательно навестить ветерана в канун 9 мая. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/02/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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