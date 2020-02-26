В Кемерово подшефные Росгвардии поздравили ветерана ВОВ с 97-летием

На кемеровской стройке обнаружили серьёзные нарушения Работы на Октябрьском в Кемерове идут с нарушениями. Это показала внеплановая проверка...

«Масленичный разгуляй»: когда кемеровчане соберутся на празднике весны В 2020 году Масленичная неделя наступила 24 февраля. Но основные мероприятия проводов зимы в...

В Новокузнецке из пятиэтажки выпала половина плиты Очевидцы происшествия сообщают, что ЧП произошло в доме на улице Климасенко, 11/1.