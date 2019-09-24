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В Кемерово подшефные Росгвардии в честь столетия Калашникова поучаствовали в военно-тактической игре

В Кемерово будущие офицеры Росгвардии из центра спецподготовки молодежи «Витязь» поучаствовали в турнире по страйкболу, который посвятили предстоящему столетию со дня рождения Михаила Калашникова. Юнгвардейцы состязались в составе команды из тринадцати человек под руководство своего наставника Антона Гнусина. Всего в мероприятии было задействовано около 100 кемеровских страйкболистов.

К подготовке подшефные Росгвардии подошли ответственно, взяли с собой полное снаряжение: военная форма бойцов спецподразделения, каски, бронежилеты, страйкбольные образцы автомата Калашникова. Курсанты «Витязя» доблестно отбивали атаки противника, совершили несколько успешных вылазок в тыл к сопернику.  Несмотря на то, что «Витязи» одни из самых юных любителей страйкбола, военная подготовка ребят позволяет успешно соревноваться с опытными спортсменами.

 «Наши курсанты регулярно посещают военно-тактические игры для совершенствования физической и огневой подготовки, - сказал руководитель ЦСМ «Витязь» Антон Гнусин, - Эти соревнования мы решили посвятить предстоящему юбилею Михаила Калашникова. Все ребята убеждены, что именно нашим соотечественником создан лучший образец стрелкового оружия в мире». 

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kuzbassnews.ru
24/09/2019
Образование
Общество
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