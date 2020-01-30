В Кемерове подшефных Росгвардии обучили безопасному обращению с оружием

Курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» посетили кемеровский стрелковый клуб. Там они познакомились с инструктором по практической стрельбе Михаилом Горбуновым, который провел с ребятами интенсив по безопасному обращению с огнестрельным оружием.

С прошлого года юнгвардейцы приобщаются к стрелковому виду спорта. Занятия с подшефными проводит победитель всероссийского турнира по практической стрельбе боец спецназа кузбасской Росгвардии. До этого школьники тренировались с пневматическим оружием. В стрелковом клубе ребята впервые смогли пострелять из легендарного пистолета – Глок 17.

Инструктор Михаил Горбунов отметил уровень начальной подготовки курсантов «Витязя». Ребятам профессиональный стрелок указал на распространенные ошибки при обращении с оружием, а также продемонстрировал упражнения, с помощью которых юнгвардейцы смогут совершенствовать свои стрелковые навыки.

Подопечные Росгвардии пообещали в скором времени вернуться в клуб за новыми знаниями.