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В Кемерове подвели итоги регионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов

В Театре для детей и молодежи на торжественную церемонию награждения собрались более 300 участников из 22 любительских, студенческих и инклюзивных театральных коллективов Кузбасса.
Лауреатами фестиваля-конкурса «Ваш выход!» стали:
- в номинации «Драматический спектакль» – театральный коллектив «Балаганчик и Ко» Тайгинского городского округа;
- в номинации «Пластический спектакль» – студия современной хореографии «Vne фокуса» КемГУ;
- в номинации «Литературно-музыкальная композиция» – образцовый самодеятельный коллектив театральной студии «Вдохновение» Ленинск-Кузнецкого городского округа;
- в номинации «Афиша спектакля» – Театр Чувств МАУ Новокузнецкого городского округа;
- в номинации «Эстрадный монолог» (Театр малых форм) – Потапова Татьяна Викторовна, театральный коллектив «МТС» Таштагольского муниципального округа;
- в номинации «Эстрадная миниатюра» (Театр малых форм) – группа РТПП-201 КемГИК.
Обладателем Гран-при стал народный самодеятельный коллектив, театр «Лица» из Тяжинского муниципального округа. Победители фестиваля-конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.

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kuzbassnews.ru
30/11/2022
Культура
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Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Тайга
Таштагол
Тяжин
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