В Кемерове подвели итоги регионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов

В Театре для детей и молодежи на торжественную церемонию награждения собрались более 300 участников из 22 любительских, студенческих и инклюзивных театральных коллективов Кузбасса.

Лауреатами фестиваля-конкурса «Ваш выход!» стали:

- в номинации «Драматический спектакль» – театральный коллектив «Балаганчик и Ко» Тайгинского городского округа;

- в номинации «Пластический спектакль» – студия современной хореографии «Vne фокуса» КемГУ;

- в номинации «Литературно-музыкальная композиция» – образцовый самодеятельный коллектив театральной студии «Вдохновение» Ленинск-Кузнецкого городского округа;

- в номинации «Афиша спектакля» – Театр Чувств МАУ Новокузнецкого городского округа;

- в номинации «Эстрадный монолог» (Театр малых форм) – Потапова Татьяна Викторовна, театральный коллектив «МТС» Таштагольского муниципального округа;

- в номинации «Эстрадная миниатюра» (Театр малых форм) – группа РТПП-201 КемГИК.

Обладателем Гран-при стал народный самодеятельный коллектив, театр «Лица» из Тяжинского муниципального округа. Победители фестиваля-конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.