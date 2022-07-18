В Кемерове после реконструкции открыли первую в этом году спортплощадку

В Кемерове открыли первую в этом году спортплощадку после реконструкции по региональной программе инициативного бюджетирования. На площадке школы № 93 в Ленинском районе уложили новое защищающее от травм резиновое покрытие, полностью заменили ограждение из металлической сетки, установили новые баскетбольные и волейбольные стойки. В школе работают секции по волейболу и баскетболу. Юные спортсмены уже успели поиграть на обновлённой площадке, оценить удобство и надёжность антивандального оборудования – баскетбольных колец с металлической цепью, пластиковых прозрачных щитов. Такие же спортивные праздники для детей и взрослых пройдут в этом году после завершения реконструкции спортплощадок в школах № 24, 39, лицее № 62 и гимназии № 17. Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» проводится с 2019 года по решению Губернатора С.Е. Цивилева. Идеи благоустройства предлагают сами жители, которые проводят собрания и определяют проекты. По условиям конкурса, регион оплачивает от 50% до 90% стоимости работ, но не более 1,25 млн рублей на проект. Остальное — средства муниципалитетов, жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации Кемерова