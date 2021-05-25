В Кемерове появилась аллея погибших героев Росгвардии

В Кемерове ветераны войск правопорядка совместно с кадетами и педагогами Губернаторской школы-интерната полиции приняли участие в закладке «Аллеи памяти героев войск национальной гвардии, погибших при исполнении воинского и служебного долга». Для этого на территории образовательного учреждения участники высадили саженцы сосны и установили памятные таблички.
Так в школе-интернате решили увековечить память погибших воинов-кузбассовцев и положить начало новой традиции. В посадке деревьев участвовали выпускники-кадеты.
В начале будущего учебного года в Губернаторской школе-интернате полиции запланировано открытие класса Росгвардии. В образовательном процессе будут участвовать действующие офицеры войск правопорядка, а также ветераны. Обучение в профильном классе позволит кадетам заполучить преимущества в подготовке для поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии России.
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