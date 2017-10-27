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В Кемерове появилась первая заправка для электромобилей

Сегодня в Кемерове начала работать первая заправка для электромобилей. Станция смонтирована у офиса филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго  - РЭС», в рамках программы развития инфраструктуры для электромобилей, которую реализует ПАО «Россети».

 Место для установки первой ЭЗС выбрано так, чтобы владельцам было максимально удобно, даже если необходимо оставить автомобиль на время зарядки.   ЭЗС предполагает возможность аутентификации пользователей с помощью специальных карт и подключения к серверным системам, при этом прибор поддерживает высокоскоростную зарядку. Заправка будет бесплатной для кемеровчан-владельцев электрокаров, которые могут подъехать к офису «Кузбассэнерго – РЭС» в любое время. Для этого на парковке организовано специальное место.

 - Открытием первой ЭЗС мы вносим вклад в популяризацию перехода на электротранспорт. Уверен, что внедрение энергоэффективных технологий важно не только энергетикам, и жители нашего города при условии создания электросетевой инфраструктуры будут иметь возможность выбора при покупке нового авто. Сейчас мы разрабатываем комплексную программу развития доступной электрозарядной инфраструктуры в областном центре, которая будет реализована в ближайшее время, - отмечает и.о. директора филиала Борис Берлин.

  Быструю зарядку сразу же испытали на двух электрокарах, владельцы которых приняли участие в открытии станции.

- Все мои друзья по клубу владельцев электромобилей в социальных сетях с большим воодушевлением восприняли то, что у нас в городе открылась первая электрозаправка. Это реальная альтернатива зарядке от домашней сети и большая экономия времени. Если дома для полной зарядки моего авто требуется 5 часов, то здесь мне потребуется минут 40. Надеюсь, что это нововведение подтолкнет кемеровчан к более активному использованию экологичного транспорта,  - делится впечатлениями автолюбитель Артем Червов.

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kuzbassnews.ru
27/10/2017
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