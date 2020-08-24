В Кемерове представители Росгвардии поздравили ветерана войны с 95-летием

В Кемерове председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов и воспитанники класса Росгвардии навестили и поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Нину Николаевну Бубнову. Почётной имениннице школьники подготовили подарки, которые сделали своими руками.
Нина Николаевна родилась и жила в Москве, работала в центральном комитете ВЛКСМ. После начала Великой Отечественной войны комсомолка участвовала в обороне столицы: добровольцев рыла окопы, тушила зажигательные бомбы, которыми фашисты стремились сжечь город, ухаживала за ранеными солдатами в госпитале. В 1947 году вышла замуж и уехала в Кемерово. Жизнь посвятила службе в органах правопорядка. Нина Бубнова награждена медалью «За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», а также юбилейными и ведомственными медалями.
Гости выразили благодарность кемеровчанке за многолетний преданный труд и пожелали крепкого здоровья.
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