В Кемерове представители Росгвардии поздравили ветерана войны с 95-летием

Новокузнецкие школьники по-разному оценили коронавирусные каникулы Из-за пандемии коронавируса многим пришлось отказаться от отдыха в детских лагерях, от других...

Грозы, дожди и град прогнозируют в Кузбассе По данным Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 24...

Начался мониторинг ООПТ «Тишинский» под Новокузнецком Проект направлен на оценку воздействия промышленных предприятий на ООПТ местного значения "...