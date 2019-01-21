В Кемерове презентуют особо охраняемую природную территорию «Арчекасский кряж»

Заказник общей площадью 1615 гектаров находится на территории Мариинского муниципального района и представляет собой целый комплекс разнообразных типов сообществ, но особенным разнообразием и богатством видов здесь отличаются луговые сообщества, которые содержат в своем составе многочисленные виды растений, попадающие под действие Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры.

В озерах обитают бобры и норки, в прибрежных зонах гнездятся водоплавающие птицы, а из рептилий чаще всего можно встретить гадюку и щитомордника. Также на территории государственного природного заказника «Арчекасский кряж» находятся семь исторических памятников – это древние курганы поселения людей, которые относятся к культуре бронзового и раннего железного века, т.е. к III - II тысячелетию до нашей эры.

Вновь созданный заказник стал 20 особо охраняемой природной территорией регионального значения.