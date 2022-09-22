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В Кемерове при участии Росгвардии прошли межведомственные учения

В областном центре на базе Кузбасского государственного технического университета при участии вневедомственной охраны Росгвардии и МЧС прошла тренировка для персонала и студентов в целях проверки теоретических и практических знаний при чрезвычайных ситуациях.

 По легенде первого этапа учений вооруженный преступник проник в высшее образовательное учреждение. На тревожный сигнал оперативно прибыла группа задержания. Во взаимодействии с представителями частной охранной организации росгвардейцы обезвредили злоумышленника. Вторым этапом учений стала общая эвакуация студентов из здания университета.

 Сотрудники Росгвардии проверили работоспособность технических средств охраны образовательного объекта, в том числе систем оповещения, камер видеонаблюдения, рамок металлоискателей и тревожной кнопки.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/09/2022
Общество
Кемерово
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