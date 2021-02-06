В Кемерове продолжается модернизация библиотечной системы

В минприроды Кузбасса прокомментировали смог в Кемерове Жительница Кемерова спросила в соцсети Instagram, как власти планирует решать экологические вопросы...

В Новокузнецке поймали подозреваемого в нападении на пенсионерку В вечернее время в отдел полиции «Центральный» управления МВД России по Новокузнецку за помощью...

В Кузбассе предприниматель оштрафован за реализацию палёной обуви Обувь не была маркирована средствами идентификации, в результате чего предпринимателю был назначен...