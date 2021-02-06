Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове продолжается модернизация библиотечной системы

В рамках реализации программы модернизации библиотечной системы в городе появится «Библиотека городских историй» с локальной историко-краеведческой тематикой. Она откроется на базе библиотеки на Весенней. 

Также на базе библиотеки «Ариадна» на ул. Волгоградская,6 появится «Библиотека молодёжного пространства», которую создадут в партнерстве с молодёжными общественными организациями.
Кроме этого, в городских пространствах с массовым посещением жителей создадут мобильные пункты выдачи книг. Библиотека «Надежда» откроет свой филиал в ТРЦ «Радуга», а в фойе ДК Кировского района разместится «Читай-город».

Для освобождения библиотечных площадей в этом году также планируется создать в городе библиотеки-депозитарии - отдельное помещение для хранения общего книжного фонда, откуда по заявкам абонемента читателям будут привозить нужную литературу.

Культура
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/02/2021
Культура
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В минприроды Кузбасса прокомментировали смог в Кемерове
Жительница Кемерова спросила в соцсети Instagram, как власти планирует решать экологические вопросы...
В Новокузнецке поймали подозреваемого в нападении на пенсионерку
В вечернее время в отдел полиции «Центральный» управления МВД России по Новокузнецку за помощью...
В Кузбассе предприниматель оштрафован за реализацию палёной обуви
Обувь не была маркирована средствами идентификации, в результате чего предпринимателю был назначен...
99 человек заразились коронавирусом в Кузбассе в минувшие сутки, двое скончались
В Кемеровской области на сегодняшний день коронавирус унёс жизни 534 человек . Тем временем из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus