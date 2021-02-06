В Кемерове продолжается модернизация библиотечной системы

В рамках реализации программы модернизации библиотечной системы в городе появится «Библиотека городских историй» с локальной историко-краеведческой тематикой. Она откроется на базе библиотеки на Весенней.
Также на базе библиотеки «Ариадна» на ул. Волгоградская,6 появится «Библиотека молодёжного пространства», которую создадут в партнерстве с молодёжными общественными организациями.
Кроме этого, в городских пространствах с массовым посещением жителей создадут мобильные пункты выдачи книг. Библиотека «Надежда» откроет свой филиал в ТРЦ «Радуга», а в фойе ДК Кировского района разместится «Читай-город».
Для освобождения библиотечных площадей в этом году также планируется создать в городе библиотеки-депозитарии - отдельное помещение для хранения общего книжного фонда, откуда по заявкам абонемента читателям будут привозить нужную литературу.
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