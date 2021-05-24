В Кемерове продолжается вакцинация от COVID-19

На сегодняшний день в областном центре прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 55 408 человек, в том числе 23 488 - в возрасте старше 60 лет.



Вакцинироваться от коронавируса может любой желающий от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться на прививку можно:

- по номеру 122;

- в регистратуре поликлиники.