В Кемерове продолжается вакцинация от COVID-19

На сегодняшний день в областном центре прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 55 408 человек, в том числе 23 488 - в возрасте старше 60 лет.
Вакцинироваться от коронавируса может любой желающий от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться на прививку можно:
- по номеру 122;
- в регистратуре поликлиники.
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